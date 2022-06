НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Филозофского факултету у Новим Саду дзе отримана схадзка редакциї Википедиї на руским язику и Першей рускей енциклопедиї.

Седмого юния у Водици преславени Завитни дзень зоз Архирейску Службу Божу котру предводзел владика кир Георгий Джуджар, а будзе слова и о актиалносцох зоз Нового Орахова вязаних за любительох бициґлизма и о реґенеративней польопривреди хтора ше почала применьовац у даєдних наших польопривредних компанийох.

