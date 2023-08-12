У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе емитовани звит зоз турнира у фодбалу котри отримани у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков”, як и и звит зоз уж традицийного Турнира у малим фодбалу, котри почал того тижня у Руским Керестуре.

Приказани будзе и звит зоз схадзки Орґанизацийного одбору наиходзацей манифестациї „Днї керестурскей паприґи”.

Будзе емитовани и прилог зоз Водицового кампу у Руским Керестуре, а тиж и прилог о нотних записох за хорске шпиванє котри обявел Завод за културу войводянских Руснацох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.