У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина годно одпатриц як було на другей часци Културней манифестациї Костельникова єшень, а будзе представени и Зборнїк литературних и визуалних творох Дньовка – два декади од 1998 – 2017.

У предлуженю емисиї будзе емитовани и звит у хторим годно дознац цо догварене на дзевятей порядней схадзки Националного совиту рускей националней заєднїци хтора того тижня отримана у Новим Садзе.

У емисиї будзе приказане и хтори припознаня у децембру достала Основна и штредня школа з домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура, а палновани и прилог зоз польопривреди.

