У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшей емисиї ТВ Маґазин будзе приказани знїмок увидзице зоз Велькей служби Божей на перши дзень Крачуна у Руским Керестуре, як и зоз Крачунскей вистави у просторийох Етно-клубу „Одняте од забуца” у Коцуре.

У Руским културним центре у Новим Саду того тижня отимана новорочна прогама за дзеци „Пахулька”, а у емисиї будзе пренєшена и часц атмосфери зоз промоциї кнїжкох Юлияна Тамаша у Ресторану „Фонтана” у Новим Саду.

Особом котри креативни и схопни новорочни швета барз добра нагода же би свой талант нє шпоровали, з тей нагоди увидзице як ше правя ґноми, новорочни прикраски и икебани.

У прилогу з польопривреди будзе слова о пчоларстве и правеню меду.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)