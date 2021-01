НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе приказани портрет маляра з Руского Керестура Михайла Виславския, як и розгварка зоз Ану Римар Симунович котра освоєла три награди на онлайн-змаганьох у шпиваню.

У емисиї патраче годни упознац и Кикинду и дознац котри то два символи того городу, а патиом и одпатриц прилог о вакцинациї у кулскей општини.

Зоз польопривреди будзе слова о статкарстве.

