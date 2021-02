НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани прилог о винїци „Руски двор” котра 2010. року основана у Шидзе, о початку тренираня флорболу у Руским Керестуре, як и прилог о Амалиї Колошняї котру екипа РТВ нащивела пред двома роками.

Зоз польопривреди будзе прилог о кукурици и риболове у Руским Керестуре.

Такой по законченю ТВ Маґазина, на шоре фебруарски „Широки план” у котрим патраче увидза вибор прилогох котри у остатнїх даскелїх рокох емитовани у тим фамелийним маґазину.

