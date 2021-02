НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о акциї ушорйованя дильовох у керестурским хотаре, и як ше одвива ревакцинация гражданох процив Ковиду-19 у Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше.

У емисиї будзе слова и о пестованю печаркох, о сучасних способох отримованя школскей настави, и о тим як ше одвиваю роботи на адаптациї ентериєру у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

А будзеце мац нагоду дознац вецей и

Зоз польопривреди будзе прилог о кукурици и риболове у Руским Керестуре.

