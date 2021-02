У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани прилог о нащиви министерки за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордани Чомич зоз сотруднїками Националному совиту Руснацох у Руским Керестуре.

Пририхтана и розгварка зоз Йовицом Тояґичом о титлованих емисийох котри ше буду емитовац на другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и звит зоз промоциї моноґрафиї з нагоди 30-рочнїци Културно-просвитного дружтва „Карпати”.

У прилогу зоз польопривреди годно дознац о диґиталазициї у польопривреди, а пририхтани и прилог пошвецени познатому кантавторови Дьордьови Балашевичови.

