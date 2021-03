У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани прилог о аудио-кнїжкох „Руского слова”, як и звит зоз схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

У емисиї буду представени и даскельо жени котри буду бешедовац о родней ровноправносци, док у часци емисиї котра пошвецена польопривреди будзе прилог о квецарстве и ярней шатви, як и о ИПАРД-фонду и субвенцийох у польопривреди.

Такой по законченю ТВ Маґазина будзе емитовани фамелийни маґазин „Широки план” у котрим будзе приказана змагательна часц прешлорочного Фестивала новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

