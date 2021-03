НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани звит зоз порядней схадзки Националного совиту Руснацох, а будзе слова и о наиходзацим швету – Велькей ноци.

Зоз польопривреди будзе емитовани прилог о лаванди, рошлїни котра спада до украсних, алє и до лїковитих рошлїнох.

У емисиї будзе и прилог о акциї ровнаня дильовох у керестурским хотаре, як и прилог о найновшей акциї субвенционованя купованя нових бициґлох, хтору за своїх гражданох орґанизує город Нови Сад.

