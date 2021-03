У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе приказане як ше одвива акция ровнаня дильовох у Коцуре, у котрей участвовали коло 20 польопривреднїки з того валалу, а буду емитовани и прилоги о актуалносцох у козарстве и пчоларстве.

З нагоди дня лєсох, пририхтани прилог о полєшованю Войводини, як и звит зоз гуманитарного базару за Ваню Романа котри будзе отримани на нєдзелю 28. марца, у Дюрдьове.

Попри тих прилогох, патраче буду мац нагоду одпатриц розгварку зоз Мирославом Малацком и Сашом Палєнкашом о їх новим споту и писнї Пребач.

