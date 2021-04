У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани прилог о тим як преславена Велька ноц у Руским Керестуре, а будзе приказани и прилог як керестурски треш-героє ознова пораєли околїско валалу.

Мария Тот зоз Петроварадину у обисцу своїх родичох пренашла вельку архиву, значну за цалу руску заєднїцу, а потим як потвердзене же два загинути лебеди у општини Кула були инфицировани зоз авиярну инфлуенцу, у тей општини 17. марца преглашени стан зарази и загроженосци.

Такой по законченю ТВ Маґазина, на шоре „Широки план” у котрим буду госци члени фамелиї Малацко з Руского Керестура.

