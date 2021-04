НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як ше одвива робота погосцительних обєктох у нових условийох, и кельо єст таблїчки з погришно написанима менами улїцох у Руским Керестуре.

Як прешла роботна акция у Руским културним центре, як випатра початок вибудови швидкей гайзибанскей драги у Вербаше и други приповедки з нашей заєднїци годно одпатриц у нєдзельовим ТВ Маґазину.

