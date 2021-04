У ютрейшим ТВ маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину будзе емитовани прилог о нащиви предсидателя Уряду за словацку дияспору Рускому Керестуру.

Патраче дознаю и о чим представнїки Рускей матки бешедовали з городоначалнїком Нового Саду Милошом Вучевичом.

Родичи котри сцели приявиц дзецко до оддзелєня на руским язику прейґ Е-управи, були нєприємно нєсподзивани, а екипа РТВ пробовала дознац яки проблем настал зоз онлайн-приявйованьом. Зазначене и як ше одвива вакцинация без предходного приявйованя у Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше. У часци зоз польопривреди будзе слово о ярнєй шатви.

Тоти и други прилоги годни сце патриц у найновшим Телевизийним маґазину на нєдзелю, 18. априла, на 20 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)