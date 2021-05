НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитована розгварка зоз новим руководством здруженя младих Пакт Рутенорум и зоз пензионерку Хелену Паланчанин зоз Вербасу котра пестує рижне квеце.

У емисиї годно дознац и як ше волонтере зоз Вербасу стараю о псох блукачох и о актуалнх роботох у заградкарстве.

