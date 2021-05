НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як ше одвива пририхтованє новей едукативно-забавней програми за цалу фамелию, котра ше почина емитовац на програми РТВ од стреди.

Ту и прилог о диґитализациї шицких виданьох Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 1945. року и прилог з Републичного змаганя з руского язика и язичней култури.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о хованю буячкох у Сербиї и о звекшованю числа фармох котри ховаю крави на пажицох, а патраче увидза и часц атмосфери зоз знїманя єдней интересантней музичней емисиї.

