НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о фамелиї Гнатко зоз Бикич Долу котра уж роками у овоцнїку ма черешнї.

Патраче буду мац нагоду и зоз якима ше спокусами у своєй роботи зочую статкаре котри тримаю швинї, як и приповедку о ґовльох котри ше кажедей яри врацаю на исте место до Коцура.

Городски музей Вербас достал зоз Покраїни пенєж же би обновел партизанску базу Центер у Старим Вербаше, а обнова ше будзе одвивац у даскельо фазох, о чим тиж будзе слова у нєдзельовей емисиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)