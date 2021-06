НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о продукциї парадичох, як и шрилог о тим як млади зоз штирох меншинских редакцийох Радио-телевизиї Войводини знова обєдинєни коло єдней заєднїцкей емисиї котра свою пилот-емисию мала на початку юния.

У Новим Орахове у КУД Петро Кузмяк тих дньох починаю проби и пририхтованя за тогорочни фестивали, а тирваю и догварки о єдним векшим проєкту того дружтва и мадярского Културно-уметнїцкого дружтва Ґраца Янош.

У емисиї будзе емитовани и звит зоз 20. Фестивалу дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка.

