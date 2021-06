НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о покладаню Закончуюцого испиту за малих матурантох у Руским Керестуре. З того места будзе и прилог о чисценю базена, и з Бикичу, дзе отримана традицийна Културна манифестация „Пришли нам Русадля“, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Иван Котляревски“.

У емисиї будзе емитовани и прилог о тим як було у Коцуре на рочним концерту Здруженя „Музични куцик”, як и прилоги зоз спорту и польопривреди.

