НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе наявени младежского волонтерского кампу котри будзе отримани у Руским Керестуре у юлию.

У емисиї будзе приказани и знїмок зоз означованя 75-рочнїци и преслави 76. родзеного дня Новинско-видавательней установи „Руске слово” и як ше одвива процес диґитализациї наших найстарших церкових кнїжкох.

Того тижня у Руским Керестуре отримана схадзка Орґанизацийного и Програмного одбору 60. Фестивала рускей култури „Червена ружа”, хтори того року будзе од 13. по 15. авґуст.

Пририхтани и звит зоз шестей порядней схадзки Роботного цела за младих Националного совиту котра отримана того тижня, а годно дознац вецей и о активносцох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура.

Почала жатва жита, та з тей нагоди будзе звит о тим як ше вона одвива у наших местох.

