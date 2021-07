НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тогорочним Еґзит фестивалу котри ше отримує на Петроварадинскей твердинї од штвартку по нєдзелю.

У Руским Керестуре би од септембра требала почац з роботу мишана двоязична пополадньова ґрупа. Як тоту вистку прияли родичи, и як воспитно-образовна програма будзе випатрац, годно дознац у пририхтаним прилогу.

Ту и звит зоз традицийного Рукометного кампу у Оджаку, котри после єднорочней павзи ознова отворел свойо дзвери младим любительом рукомету зоз тей, алє и зоз кулскей општини.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о продукциї вишньох.

