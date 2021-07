НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о акциї збераня меблю за людзох у потреби у Руским Керестуре, як и о представи котру ше рихта у Руским културним центре у Новим Садзе.

З польопривреди будзе слова о продукциї диньох и ґереґох, и о винарстве у Восточним Сриме.

