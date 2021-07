НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз манифестациї „Под корунами на Штранду”, як и о чкоди цо ю направели нєпогоди по наших хотарох.

У Марийовим святилїщу Водици, у орґанизациї керестурскей парохиї и шестрох служебнїцох, внєдзелю отримани ткв. „Фамелийни дзень“, а будзе емитовани и прилог з Дюрдьова о лєтнєй школи за дзиякох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)