НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз тогорочного 14. Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, як и зоз Младежского волонтерского кампу „Лєто у Руским Керестуре“, котри орґанизує Туристичне здруженє Руски Керестур у сотруднїцтве зоз Новинско-видавательну установу “Руске слово“.

Завод за културу войводянских Руснацох и Новинско-видавательна установа Руске слово видали сликовнїцу за дзеци Карусел, а у Клубу аматерох Руского културного центру у Новим Саду отримана интересантна роботня на котрей ше млади мали нагоду упознац зоз руску кухню.

У емисиї будзе слова и о продукциї сладкей кукурици.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)