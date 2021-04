У ютрейшим Телевизийним маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину увидзице прилог о наставнїци руского язика Леони Олеар котра того тижня достала припознанє своєй школи як найлєпша наставнїца у тим школским року.

Будземе емитовац и звит зоз стретнуца рецитаторох котре отримане того тижня у школи “Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре.

Того року ше Медзинародни дзень планети Жеми означує под мотом Акция клими, зоз акцентом на пременки клими, а пошвецени є акцийом ушорйованя, младим и образованю. Єдна з таких акцийох отримана и у керестурскей школи.

Увидзице и як ше одвива обнова иконостасу грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше.

У часци котра пошвецена польопривреди будзе слово о овчарстве котре у нашей жеми дараз було екстензивне, алє у новшим чаше ше велї млади уключую до тей роботи. Дознаце вецей и о обставинох у овоцарстве.

Телевизийни маґазин на нєдзелю на 20 годзин.

