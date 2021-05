У ютрейшим Теливизийним маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизиним маґазину годни сце видзиц прилог зоз Вельконоцней Служби Божей.

Увидзице и як ше аматере зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова пририхтую за Вельконоцни концерт.

Будзе приказани и звит зоз заєднїцкей схадзки Орґанизацийних одборох Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї и Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

Од Новакових зоз Вербасу дознаце як мож направиц рижни комбинациї зоз квецом и як прикрашиц двор.

Будзе емитовани и прилог о тренинґу фитнес-ходзеня, котри дава барз добри резултати у отримованю здравя и кондициї.

Тоти и други прилоги буду у найновшим Телевизийним маґазину на нєдзелю, на 20 годзин.

Такой по законченю ютрейшого Маґазина, на 21-ну годзину почнє майски Широки план, у котрим будзе представена фамелия Буша зоз Беоґраду.

