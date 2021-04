У Ґимназиї представене Оддзелєнє за русинистику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоцию студираня на Оддзелєню за руски язик и кнїжовносц Филозофского факултету зоз Нового Саду ґимназиялцом з оддзелєня на руским язику Школи Петро Кузмяк вчера отримал професор др Михайло Фейса.

Циль му бул приблїжиц матурантом предносци студираня на своїм мацеринским язику, у малих ґрупох и индивидуалним приступе роботи професорох зоз студентами. Професор Фейса потолковал способ роботи, активносци будуцих студентох, можлївосци достац роботу по закончених студийох, а на интересантни способ блїзки штредньошколцом, преткани зоз гумором и наводзеньом предносцох студентского живота у Новим Садзе.

Професор матурантом принєсол на дарунок Словнїк компютерскей терминолоґиї и кнїжку – Виреченьово конструкциї у руским и английским язику. Єдну часц кнїжкох подаровал и школскей библиотеки, а подзелєл и просвитним роботнїком.

