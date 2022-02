У 2021. НВУ „Руске слово” предала рекордне количество кнїжкох – 2.105

НОВИ САД – У 2021. року НВУ „Руске слово” посцигла рекорд у предаваню кнїжкох – предати 2.105 прикладнїки. На акцийох по 30 одсто туньших ценох предата 1.261 кнїжка, цо резултат нового маркетинґу у култури установи, котри ше применює остатнї три роки.

Прешли, 2020. рок, бул тиж успиши по предаваню кнїжкох и предати понад тисяч прикладнїки, подобно як и 2019. року.

Резултат такей предаваносци и звекшана продукция кнїжкох, котра зробена дзекуюци уводзеню Явного конкурса до видавательней и додатного донаторства. Донаторе котри чувствую културну вязу зоз Руснацами уложели стотки тисячи динари до рускей кнїжки и вона прето може коштац 200-300 динари.

Тому треба додац и нову розкошну дзецинску продукцию сликовнїцох у едициї „Заградка”, котра ше на миколайовско-крачунско-новорочней и лєтнєй акциї найлєпше предава.

Векше количество кнїжкох за дзеци вжала Месна заєднїца Руски Керестур як дарунок дзецом за Дїда Мраза.

Остатнїх рокох предани цали тиражи осем кнїжкох, а кнїжка др Янка Сабадоша „Розваляни салаш” постала свойофатови бестселер за старших.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)