У 2022. року подрагша предплата за новини „Руске слово”  

НОВИ САД – Тижньово новини „Руске слово” у 2022. року подрагшаю зоз 30 на 40 динари за єден прикладнїк. То значи же предплата зоз терашнїх 1.500 динари за 50 числа (у року єст два двочисла) новинох „Руске слово” будзе коштац 2.000 динари.

Така одлука принєшена после того як подрагшали шицки трошки, окреме друкованя и дистрибуованя новинох, а цена нє меняна уж 15 роки, од 2006. року, праве прето же би ше нє очкодовало тих цо маю найменши приманя.

Информуєме читачох новинох „Руске слово” же вкупна цена друкованя єдного прикладнїка и його дистрибуция кошта вецей як 70 динари по числу. Розлика од реалней цени плацена зоз средствох Установи.

