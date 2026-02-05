Чи и твоя мила нєподношлїва?

.

Нашо баби гуторя „мам на себе”, а нашо ґенерациї „добила сом”. У зависносци од креативносци поєдинца, мож чуц и „пришла тета зоз Червинки”, „Ганча блюва” и подобне. Алє, прецо обрацаме увагу лєм на менструалну фазу (менструацию), а нє и на други фази менструалного циклусу? Можебуц прето же тоту фазу видно. Чи то прето же анї нє знаме же други фази постоя?

Предпоставме же то одвит на питанє. И цо вец? Свойо обовязки прилагодзуєме обовязком у школи, на факултету, (нашому и цудзому) роботному часу, рочному одпочивку, хвилї… Чудуєме ше кед женска особа у одредзеней хвильки нє ма моци, або є нєрозположена окончиц шицки обовязки котри ше од нєй обчекує, або тото цо себе сама виплановала.

Гормони часто виновати

Нє старай ше! Кед бетяр дума же свою фрайлу треба най охаби и най найдзе нову милу пре шицки тоти хвильки – фаховци знаю чом ю нє треба такой охабиц. Тиж так, кед красша половка дума же єй партнер „тотални кретен”, бо ю нє сце вислухац, розумиц и змириц – мож потолковац чом то жена дума. Медзи иншим, виновати и гормон проґестерон!

Перше важне надпомнуц же при нас, людзох, шлїжнїки з нукашнїм вилучованьом (ендокрини шлїжнїки) з помоцу своїх продуктох – гормонох уплївую и на процеси метаболизма у нашим орґанизме. Гормони (греч. хорман – порушує, надражує) то хемийни субстанциї, хтори реґулую рижни животни процеси у орґанизме. Єдни з шлїжнїкох з нукашнїм вилучованьом то и полни шлїжнїки. Полни шлїжнїки (шеменїк (лат. testis) при хлопох и ваєчнїк (лат. ovarium) при женох) то парни орґани хтори маю два функциї: ендокрину (хтора нас у тей хвильки интересує) и репродуктивну (о хторей уж шицки знаме, та ю з тей нагоди занєдзбаме).

илустрация: Биолоґия; 2010. бок 139

Хлопски полни шлїжнїки (тестиси) вилучую (продукую) хлопски полни гормони: тестостерон и андростендион. При хлопох ше полни гормони вилучую кажди дзень. У 70. року концентрация полних гормонох при хлопох за 20% менша у одношеню на период адолесценциї. Хлопи ше кажде рано будза зоз истим количеством тестостерону у орґанизме. То єдна з причинох прецо хлопи исто думаю и поступаю з дня на дзень. Количество женских полних гормонох ше през менструални циклус меня, та прето женски гормони (насампредз и жени) компликованши.

Женски полни шлїжнїки (овариюми) вилучую (продукую) женски полни гормони: естроґен и проґестерон. Количество гормонох нє исте у шицких фазох менструалного циклусу, а постоя штири фази. Кед их познаме, вец можеме розумиц пременки на уровню гормонох, та ше нам лєгчейше и прилагодзиц тим пременком.

Менструални циклус тирва од першого дня кирвавеня по перши дзень идуцого кирвавеня, цо просеково тирва 28 днї (медзи 24 и 38 днї). Кельо будзе тирвац менструални циклус, завиши од рижних гормонох хтори контролую фази женского циклусу: попри естроґена и проґестерона, ту и лутеинизуюци гормон (LH), як и фоликостимулуюци гормон (FSH).

Фази менструалного циклуса

Менструална фаза

тирва, одприлики, од першого по седми дзень циклуса. У тей фази уровень естроґена и проґестерона ше нагло зменшує, плоднїца ше нєпреривно сцагує (контрахує) же би вируцела горнє пасмо шлїжацей скорочки плоднїци и нєоплодзену ваїчкову клїтинку. Почина менструация – мешачне кирвавенє. Спомнути контракциї плоднїци велїм женом спричинюю болї або корчи у бруху. Лєгки вежби за опущованє и прилагодзене костиранє можу зменшац болї. Так як цо цело у тей фази одруцує шицко цо му вецей нє од хасну, так би ше и жена у своїм живоце требала ошлєбодзиц од того цо дармено чува (як цо то материялни ствари, людзе хтори єй нє одвитую…). Интуиция у тей фази менструалного циклусу найинтензивнєйша, так же теди жена може добре спатриц яки єй живот, зоз чим є задовольна, а зоз чим нє, и чому ше треба баржей пошвециц. Праве у тей фази ше женом найлєгчейше опущиц. Перши дзень менструалного циклусу жена треба себе най ше пошвеци – голєм даскельо годзини у тим дню. У менструалней фази треба керовац млєко, кафу, алкогол, циґаретли, сирову желєняву и соль. У тей фази жену болї долня часц бруха, нервозна є и чувствує же є надута.

Фоликуларна фаза

тирва, одприлики, од осмого по тринасти дзень. Теди у ваєчнїку дозрева фоликул, а у нїм ваїчкова клїтинка. Шлїжаца скорочка плоднїци ше обнавя же би ше порихтала за прилапйованє оплодзеней ваїчковей клїтинки. У тей фази жена ма вецей енерґиї и витримовнєйша є. Тоту фазу шицки любиме! Теди жена схопна превозисц шицки виволаня, хтори нам швидки способ живота приноши. Уровень енерґиї високи, жена люби себе, свойо цело и порихтана є буц ,,кралїца швета”. Теди ше жени найлєгчейше порушац и почац витворйовац шицки идеї хтори мала у менструалней фази. Фоликуларна фаза идеална же би ше принєсло одлуки, почало нови проєкти и уведло нови звикнуца. Треба вежбац вежби за змоцньованє мускулох, и єсц виключкани нашенька и ферментовани продукти.

Овулация

(фаза будованя – стварянє и дозреванє женских ваїчкових клїтинкох)

Овулация ше случує коло 14. дня менструалного циклусу. Лупка фоликула пука и ваїчкова клїтинка путує през вайцовод до плоднїци. Плодни днї у менструалним циклусу тирваю од штири до пейц днї скорей и закончую ше дзень-два после овулациї. Кед ше нє оплодзи, ваїчкова клїтинка ше вєдно зоз шлїжацу скорочки плоднїци вимива зоз цела през шлїдуюце кирвавенє. Док тирва овулация, енерґия, моц и мотивация заступени. Тот период найлєпши за комуникацию, важни розгварки и глєданє векшей плаци. Жена ма вецей самодовирия прето же у фоликуларней фази була успишна. Щешлїва є, розположена, ужива у дружтвe и сце ше старац о шицких коло себе. У тей фази треба єсц єсц єдзенє хторе ма у себе вельо влакна и антиоксиданси, а треба керовац червене месо и продукти з млєка. Тиж, як и у фоликуларней фази, треба вежбац вежби за змоцньованє мускулох.

Лутеална фаза

(фаза секрециї)

Лутеална фаза почина у другей половки циклуса (20–28. дзень). Лутеинизуюци гормон формує жовте цело з лупки ваїчковей клїтинки, хторе продукує гормон проґестерон. Пре проґестерон мур плоднїци загрубнє и теди вона порихтана прилапиц оплодзену ваїчкову клїтинку. Кед ше ваїчкова клїтинка нє оплодзи, жовте цело ше поцагує и шлїжаца скорочка плоднїци ше оддзелює. Жена ше чувствує вистато, без енерґиї и нє мотивована є вежбац. У тей фази треба же бизме вецей спали, одпочивали и нє були барз активни. Теди виражени оялоглашени предменструални синдром – ПМС. Мушим наглашиц же ПМС нє цалком природне зявенє, алє ше зявює кед жена свойому целу нє да тото цо му потребне: кед нє зменша ритем каждодньових активносцох, хтори без почежкосцох окончовала у предходних двох фазох менструалного циклусу. Треба єсц витамини, омеґа-3, шафран, калциюм и цо менєй квашного. Лутеална фаза права за закончованє проєктох прето же жена обачує деталї, лєгчейше препознава гришки и креативна є, та находзи одвитуюци ришеня. Вона у тей фази сце най ю други почитую, поставя гранїци и гутори цо дума. Може почац критиковац и осудзовац других.

Енерґично, вистато, секси, напарто, успишно, тлусто…

Надалєй шлїдзи нови менструални циклус: менструална фаза, кед ше уровень естроґена помали звекшує по овулацию, и помага при стваряню шлїжацей скорочки плоднїци (серб. слузнице материце). Уровень проґестерону нїзки по овулацию и вец виражено рошнє. Вон доприноши добрим условийом за ваготносц. Гормони LH и FSH помагаю же би пришло до овулациї, та ше прето жена може чувствовац енерґично, вистато, секси, напарто, успишно, тлусто… и шицко тото барз часто ма вязи зоз єй менструалним циклусом.

Розуми ше, чежко прилагодзиц обовязки каждодньового живота менструалному циклусу жени. Алє, за початок досц лєм розумиц цо ше случує у целу єдней жени у каждей фази циклусу.

Чловече, кед дакеди одучиш лярмац на свою милу, здогаднї ше же вона ма досц и сама зоз собу. Нє лєгко тебе зоз ню, алє, вер ми, єй горше. Питаш ше як знам? Лєм роздумай же ти можеш пойсц до другей просториї, на роботу, висц на двор, шеднуц до трактора, або пойсц до ставяльнї, а вона гоч дзе най пойдзе – и далєй будзе зоз своїм проґестероном. И знай, кед уровень проґестерону високи, гоч цо най повеш – будзе погришне! Шицко тото вона, а и ти, церпице же бисце могли створиц живе єство. Збогациц свою фамелию. Так же, верим же ше можеме зложиц же за тото вредзи раз мешачно и лутеалну фазу прежиц.

Жено, кед будзеш прешвечена же це твой мили нє розуми, же праве тераз треба най му шицко детально потолкуєш, же це вон нє потримує нї у чим… Пред тим як цо прегвариш, роздумай чи то твойо думки, чи твой проґестерон. Кед же одвит проґестерон, пред тим як цо повеш цо думаш, наглаш милому же тераз нє приповедаш ти, алє твой проґестерон. И же лєм треба най будзе цихо, най це вислуха, а док ти гистерично приповедаш цо ци на розуме и чекаш одвит, вон лєм треба най це облапи и загаши тот огень нємиру у це.