Фалсификовац состав єдзеня то виновне дїло

На онлайн дискусиї хтору 28. октобра орґанизовали Делеґация Европскей униї у Сербиї и Центер за европски политики на тему безпечносц поживи у Сербиї и способи фалсификованя у поживовей индустриї заключене же спреводзки у вязи зоз поживу заєднїцки проблем и у ЕУ, и у Сербиї, и же то виновне дїло. Нєобходне буц активнєйши у борби процив нїх и превжац мири защити и безпечносци у контроли квалитета хтори би спреводзки у тим секторе зменшали на минимум.

У дискусиї участвовали Ева Сиеґенер, виглєдовачка спреводзкох у поживи у Директорату Европскей комисиї за здравє и безпечносц поживи, Зоран Иванович, началнїк Ветеринарскей инспекциї Министерства за польопривреду, лєсарство и водопривреду, Младен Алфирович, правни совитнїк Националней орґанизациї трошительох Сербиї, Родолюб Живанович, предсидатель Союзу пчоларских орґанизацийох Сербиї и Драґан Роґанович, предсидатель Управного одбору Мрежи за рурални розвой Сербиї. Панел модеровал Душан Протич, програмски менаджер за нукашнє тарґовище и конкурентносц у ЦЕП-у.

ПЕРШЕ ИНСПЕКЦИЯ, А ВЕЦ И ПОЛИЦИЯ И СУД

Зоран Иванович зоз Ветеринарскей инспекциї визначел же у утвердзованю и онєможлївйованю спреводзкох хтори ше случую у индустриї поживи треба же би попри инспекцийних орґанох участвовали и суд и полиция. Бешедуюци о своїм фаху, вон гварел же найвецей спреведаня єст при месу за роштиль, кед ма менши процент целячого меса як цо назначене и кед ма шлїди меса хторе нє наведзене на декларациї.

Драґан Роґанович зоз Мрежи за рурални розвой Сербиї спомнул як приклад „Алпске млєко зоз Тузли” и „Златиборски каймак зоз Чачку.

– Продукователє часто хасную популарне мено даєдного реґиону, бо знаю же им то звекша профит, алє то, розуми ше, спреведанє купцох и так ше нє шме робиц – гварел Роґанович.

Вон гварел и же мета спреведаня тарґовцох, хтори меняю и препредаваю робу, часто мали продукователє, бо вельки маю розробену систему безпечносци. На желєних пияцох дакеди свою робу предавали мали продукователє, а нєшка єдзенє на пияцох походзи зоз велетарґовини, виполнює хемийну контролу, алє нє ма вязи зоз примарнима продукователями.

ПЕКАРСКИ МЕД ЗА ЦЕСТА

Родолюб Живанович зоз СПО-у гварел же спреведанє и кед при меду и продуктох з меду єст нєточносци на декларациї. Кари вельким продуковательом нїч нє знача, бо их вони можу лєгко плациц и вец предлужа робиц по старим, так же их треба даяк у тим застановиц. Вон гварел и же ше предава такволани „пекарски мед”, хтори нє чкодлїви за здравє, алє го пре його нєдостатки нє мож хасновац у костираню, и кладзе ше го до цестох и за правенє продуктох з тих цестох. З пременку декларациї, тот мед ше предава як природни, гоч нє ма ботанїчне походзенє.

Младен Алфирович зоз НОПС-у гварел же постояци законодавни рамик у Сербиї треба пременїц, же би трошителє були баржей защицени и же би продукователє хтори спреведаю купцох були адекватно покарани. Вон гварел же треба ознова увесц колективну тужбу до правней системи Републики Сербиї.

Заключене и же у ланцу поживовей индустриї поспреведани можу буц шицки, и продукователє, и тарґовци, и трошителє, а прицисок нєлоялней конкуренциї найвецей церпя мали продукователє.

УСЛОВИЯ ЗА ПОГЛАВЄ 12

Дискусия часц сериї дебатох хтори Делеґация ЕУ орґанизує зоз ЦЕП, же би ше гражданом приблїжело теми у вязи зоз процесом приступаня до ЕУ. Иншак, єдно з условийох за приступанє до ЕУ и отверанє Поглавя 12, хторе ше одноши на безпечносц поживи, ветеринарску и фитосанитарну политику.

ВИСШИ УРОВЕНЬ ПРЕВЕРЙОВАНЯ РОБИ

Ева Сиеґенер зоз DG SANTE гварела же под час акциї OPSON X, ЕУ реализовала 68 000 преверйованя у предавальньох и на пияцох, на аеродромох, пристанїщох, фабрикох и ґаздовствох.

– У периодзе од децембра 2020. року по юлий 2021. року конфисковани 15 000 тони фалшиви поживово продукти „fake food” и 33 милиони литрами напою, у вредносци од коло 50 милиони еври – гварела Сиеґенерова.

Вона гварела же спреведанє у вязи зоз єдзеньом виновне дїло. Же би ше онєможлївело таки способ злохаснованя у Сербиї нєобходне же би Сербия сотрудзовала зоз жемами ЕУ, и же би ше преверйованє квалитета роби при увозу и вивозу дзвигло на висши уровень – гварела Ева Сиеґенер.

