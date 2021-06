Фарби вароша

„Ангел А” французки филм режисера Лука Бесонa у хторим ше єден чловек залюби до єдного ангела. Од того режисера сце можебуц патрели „Пияти елемент”, у хторим Мила Йовович ма паж фризуру, и зоз Брусoм Вилисом пробує виратовац швет. „Пияти елемент” вироятно його найпознатши филм, алє мнє тота приповедка нєба и жеми вельо ориґиналнєйша и шмелша, гоч ше у нєй нїч барз компликоване, або нове нє збува. Часци зоз хторих режисер зложел тоту обичну ситуацию зоз нєй правя єдно нєкаждодньове чудо хторе мнє „зґрабело”.

Мали, комични, бербляви Француз-Мароканєц длужни полно пенєжи велїм вельким ґанґстером, а шицко цо мал страцел на коцки. Находзи помоц на мосту зоз хторого праве думал скочиц до Сени и удава ше му вицагнуц. Як перше, филм чарно-били. Патриц филм без фарбох мнє таке як вимивац очи од того нашого швета у хторим тунї пластични, цифровани амбалажи вшадзи… га и вам сом ше уж поносовал на нїх. Приповедка ше одвива у Паризу и у єй красних сликох на варош дакус можеме патриц и як през бедекер, алє нє тельо як, наприклад, у филму „Paris, je t’aime” („Паризу, любим це”), хтори варош вельо вецей патри зоз очми туристи хтори барз люби красоти и чуда. Тот филм варош патри з очми дакого хто розуми квалитети вароша, барз люби даєдни його елементи, алє зоз иронию патри на гевто цо найпопуларнєйше у нїм.

Важну и интересантну улогу у тим филму бави випатрунок ґлумцох. Алє нє як цо зме звикли. Обично ґлумци прекрасни и совершени, и слика даякого швета хтори єдному числу людзох найбаржей одвитує. У „Пиятим елементу” Брус Вилис совершени хлоп котрому єдино власи дакус хибя, алє то нє катастрофа, а Мила Йовович нєконтроловани потенциял хтори вон унапрями на праву драгу. У тим филму наспак. Главни улоги бавя Ри Расмусен, єдна прекрасна, самоуверена, висока блондинка и Жамель Дебуз. Вон власи ма, алє нє ма самонадїйносц, нїзжши є од свойого ангела за главу и пол, и нє ма руку. Процивно тому шицкому, до конца филма ше му удава найсц самонадїйносц и постанє моцна, функционална особа хтoра ше бори за свойо право же би жил у тим швеце. Кед филми жвератко швета коло нас, вецка у тим жвератку треба же би було вецей нєсовершених-совершених людзох, а тот филм думам же одлично демонструє совершеносц гевтих хторих би дружтво можебуц нє почасцело зоз тим словом.

Попри тим, барз ми интересантне же и ту, и у „Пиятим елементу”, швет виратує прекрасна дама зоз паж фризуру.

Нє думам же жиєме час у хторим нам хибя чежки, компликовани филми хтори нас женю на роздумованє о тим цо шицко подле у швеце, думам же лєпши комедиї и романси хтори ше шмею зоз тих дробних проблемох и понукаю одвити. Наздавам ше же ше и вам попачи тот вибор.

Фотомонтажа: Михайло Планкош

