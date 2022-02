Фахова едукация за нєзанятих зоз чувствительних ґрупох

ШИД – Почали активносци на витвореню проєкта „Змоцньованє фахових капацитетох за занятосц особох з чувствительних ґрупох под вплївом пандемиї вируса корона“ хтори запровадзує Ресурс центер за отримуюци розвой у рамикох проєкта „Услуги социялней защити за чувствительни ґрупи“ нємецко-сербского розвою ҐИЗ.

По проєкту, 21 нєзанята особа прейдзе фахову едукацию за заниманя фризера, помоцнїка фризера, педикир-маникира, козметичарку и шминкерку, а после того им буду додзелєни сертификати.

З тей нагоди покраїнска посланїца Деяна Крсманович и помоцнїк предсидателя Општини за социялну политику Небойша Илич, придали приявеним особом учебнїки за теорийне пририхтованє, як и фартухи за практичну наставу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)