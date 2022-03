Фаховци зоз Заводу за защиту памятнїкох розпочинаю нови проєкт у валалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фаховци зоз покраїнского Заводу за защиту памятнїкох початком тижня нащивели валал пре нови проєкт – утвердзованє плана и катеґорованя будинкох и обєктох под предходну защиту Заводу.

На чолє ширшого тиму ше находзи етнолоґ др Миряна Дєкич, потим з ню и технїчар Радислав Филипович, архитекта Лїляна Средмештеров, Деян Радованович и други фаховци.

Плановане же би ше призначело терашнї стан историйного будинку Замок, як и самого центру валалу, будинку Парохийного дому, приватних обисцох, и других обєктох котри будовани як давни шедзиска културней и административней рускей заєднїци ище у 19, односно 20. вику, у тедишнєй Австроугорскей, а потим Кральовини СГС.

Дєкичова з тей нагоди виражела наздаванє же по конєц рока би требал буц утвердзени список обєктох под предходну защиту Заводу, алє же то вшелїяк обсяжни проєкт котри будзе тирвац даскельо роки.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)