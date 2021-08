ФК „Искра“ зоз побиду почала сезону

КОЦУР – Почала нова фодбалска сезона у Подручней лиґи Суботица, а ФК „Искра“ зоз Коцура на домашнїм терену, у рамикох 1. кола дочекала ФК „Слоґу” зоз Остоїчева, екипу котра прешлу сезону закончела у верху таблїчки. Искра одбавела квалитетне змаганє и заслужено победзела зоз 5:2.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Душан Бокан 2, Дамян Ґубаш, Драґан Комазец и Зоран Сердар.

У шлїдуюцим колє Искра будзе госцовац у Равним Селу и будзе бавиц процив домашнього Пролетера, котри сезону тиж отворел зоз побиду у Торньошу дзе истоменову екипу победзел зоз резултатом 2:1.

