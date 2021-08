ФК „Искра” освоєла турнир у Сириґу

КОЦУР – ФК „Искра” зоз Коцура прешлого викенду участвавала на Мемориялним турниру „Мирослав Мики Тешич” и у конкуренциї штирох екипох освоєла перше место.

Искра всоботу у полуфиналним змаганю звладала ФК „Омладинєц” зоз Степановичева зоз 1:0, а ґол на тим змаганю дал Тони Иван.

Внєдзелю у финалу Искра за победнїцки погар бавела процив домашнєй екипи ОФК „Сириґ”. После 90 минутох резултат бул 1:1, та побиднїка одлучовали пенали. После виводзеня пеналох Искра победзела зоз 4:3. У реґуларней часци змаганя єдини ґол за Искру дал Душан Ваяґич.

За найлєпшого бавяча турнира преглашени фодбалер екипи зоз Коцура Дамян Ґубаш.

Шлїдуюцого викенду у Коцуре на програми турнир у вельким фодбалу за сениорох, котри ше у рамикох СБ „Яша Баков” отрима у Коцуре. Полуфинални змаганя ше буду бавиц на соботу, та од 16 годин буду бавиц ФК „Русин” зоз Руского Керестура и ФК „Славия” зоз Нового Орахова, а на 18 годзин буду бавиц ФК „Искра” и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

Змаганя за треце место и финале на програми на нєдзелю.

