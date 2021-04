ФК „Искра“ розчаровала у дербию

КОЦУР – У рамикох 20. кола Подручней лиґи Суботица ФК Искра зоз Коцура на домашнїм терену дочекала екипу ФК Будучносц зоз сушедного Савиного Села и обавела нєришено 2:2.

Будучносц по змаганє з Искру була остатня на таблїчки и очековало ше же коцурска екипа упише нови три боди. Медзитим, Искра нє одбавела на уровню зоз останїх трох колох и на концу щешлїво освоєла єден бод.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Дарко Николич и Дамян Колошняи.

После 20. одбавених колох Искра на 13. месце на таблїчки освоєла 19 боди, а шлїдуюце змаганє будзе бавиц у Змаєве процив ФК Обилич.

