ФК „Искра“ ше пошпоцела на домашнїм терену

КОЦУР – У рамикох трецого кола Подручней лиґи Суботица, ФК Искра зоз Коцура внєдзелю на домашнїм терену дочекала ФК Обилич зоз Змаєва и нєсподзивано страцела зоз резултатом 1:0.

Публика, котра по дижджу пришла потримац домашнїх фодбалерох, мала нагоду патриц ровноправне бависко, а госци у 15. минути после корнеру дали ґол, за котри ше указало же бул єдини на тим змаганю.

После трох колох Искра ма єдну побиду и два страцени змаганя. У шлїдуюцим колє коцурски фодбалере буду госцовац у Фекетичу дзе их дочека екипа Ядран.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)