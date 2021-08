ФК „Русин” у Коцуре освоєл турнир у вельким фодбалу за сениорох

КОЦУР – У рамикох 30. Спортских бавискох „Яша Баков” у Kоцуре прешлого викенду одбавени турнир у вельким фодбалу за сениорох, а у планє було же би участвовали ФК „Русин” зоз Руского Керестура, ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова, ФК „Русин” зоз Нового Орахова и домашнї ФК „Искра”.

Медзитим, на дзень турнира, зоз ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова одказали учатвованє, та домашнїм остало барз мало часу же би нашли штварту екипу. На щесце, ОФК „Вербас” всоботу нє мал заказане змаганє, та ше у клубе у рекордним чаше орґанизовали и одбавели полуфиналне змаганє.

У першим полуфиналу бавели ФК „Русин” и ФК „Русин”, змаганє було интересантне, а любителє фодбалу мали нагоду видзиц аж 13 ґоли понеже резултат бул 9-4 за Русин. У другим полуфиналним змаганю видзени прави општински дерби, у котрим Искра була лєпша и победзела зоз резултатом 2-0.

Змаганє за треце место и финале було плановане одбавиц внєдзелю, а на концу одбавене лєм финалне змаганє, понеже ОФК „Вербас” внєдзелю нє могол бавиц змаганє. Финалне змаганє, на нєсподзиванє домашнїх, прешвечлїво припадло госцом зоз Руского Керестура, а резултат бул 5-1.

По законченю змагательней часци на Пелетовим салашу отримане друженє на котрим були преглашени побиднїки, як и найлєпши поєдинци турнира. За найлєпшого бавяча преглашени Андрей Малацко зоз керестурского Русину, найлєпши стрилєц Янко Кулич, тиж зоз того клубу. За найлєпшого ґолмана преглашени Мирослав Ступар зоз ФК „Искра” зоз Коцура, а за найхасновитшого бавяча преглашени Душан Ваяґич зоз домашнєй екипи.

