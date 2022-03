Фодбалере Русина страцели у Раткове

РАТКОВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 18. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин з Руского Керестура у Раткове поражени од домашнєй екипи Ратково 1918 з минималним резултатом 1:0.

Бул то дерби кола медзи, на таблїчки 4. Русином и 3. Радничким, и тварде и досц виєдначене змаганє по нєприємним витре. За Русин у першим полчаше препущени два полушанси и нєдосудзени пенал, а у другим, домашнїм ше удало посцигнуц ґол у 73. минути.

За Русин наступели Кронич, Тома С, Голик, Вуйович, Малацко, Павлович, Ланчужанин, Кулич Й, Сушич, Саянкович и Маркович, а зоз резерви Кулич Н и Бранкович Б.

На нєдзелю, 27. марца, Русин дома дочекує екипу Червинки у општинским дербию, а змаганє на Ярашу почнє на 15 годзин.

