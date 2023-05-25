Фодбал єдноставни спорт, алє го нє єдноставно бавиц

Єден од найпопуларнєйших спортох, як у швеце, так и у нашей держави, то вшелїяк фодбал. Фодбал вецей як бависко – то способ живота бавячох хтори тому спорту пошвецели живот. О кариєри, успихох, виволаньох и особним искустве побешедовали зме зоз двацецседемрочним Илийом Данґубичом зоз Дюрдьова, хтори окрем же успишни фодбалер у Першей новосадскей лиґи, источашнє є и абсолвент на Природно-математичним факултету у Новим Садзе, а у тей хвильки роби и як водзач на еґзотичних путованьох до и у Занзибару.

Кеди ши почал тренирац фодбал и прецо ши ше опредзелєл праве за тот спорт?

Илия Данґубич: Фодбал сом почал тренирац кед сом мал шейсц роки, цо значи же вецей як двацец роки сом у тим спорту. Походзим зоз спортскей фамелиї, понеже моя мац була рукометашка, а оцец фодбалер и думам же сом тоту любов нашлїдзел од нього. Тиж так, єдна од причинох прецо сом вибрал фодбал, то же фодбал „главни” спорт у Дюрдьове и углавном шицки хлапци перше руша на фодбал, та так и я.

На хторей позициї бавиш?

И. Д: Бавим на позициї остатнї „везни”, алє тиж так можем бавиц и на позициї лївого бека, понеже сом лївоноги.

Як випатра єден твой тренинґ и як часто их маш?

И. Д: Двараз лєбо три раз тижньово маме тренинґ хтори нам тирва од годзини до годзини и пол. Перше ше зогриваме, а потим одбавиме єдно бависко хторе ше у фодбалу вола шева. После того робиме вежби зоз лабду и на тот способ злєпшуєме свою технїку. Кед нам ґолман на тренинґу, робиме и шутерски тренинґ, а на концу углавном ше подзелїме до двох екипох и одбавиме фодбал.

Маш даяке стретнуце хторе ци остало у найкрасшим паметаню?

И. Д: Єдно од стретнуцох хторе ми остало у найкрасшим паметаню то стретнуце од хторого завишело чи прейдземе до висшей лиґи. То було думам же 2016. року кед зме на домашнїм терену бавели процив коцурскей „Искри” и победзели зме ю з резултатом 2:1.

Хтори ци наймоцнєйши, а хтори найслабши бок на терену?

И. Д: Можем барз длуго бежац и у добрей сом кондициї, мам и висину за фодбалера и можем досц скочиц, так же бим поведол же то мойо наймоцнєйши боки. Цо ше дотика найслабшого боку, тераз то технїка, понеже сом штири мешаци бул на Занзибару и нє мал сом тренинґи.

Хто ци найвекши угляд у фодбалу и прецо?

И. Д: То дефинитивно бразилски фодбалер Рикардо Изексон дос Сантос Леите, познатши як Кака. Вон бул найлєпши бавяч на швеце 2007. року. Теди сом мал єденац роки и то мойо перше здогадованє же сом мал даякого идола.

Хтори то ключни характеристики хтори кажди фодбалер треба же би мал?

И. Д: Основа то беганє и технїка. Нормално же ше ми шицки розликуєме. Дахто ма лєпшу, а дахто слабшу технїку. Алє скорей шицкого того, найважнєйше же би фодбалер бавел тимски, бо при нас важи гевта стара – „Шицки за єдного и єден за шицких”. Колеґиялносц барз важна. Кед же єден бавяч погриши, найбитнєйше же би його тим бул з нїм, а нє же бизме ше вадзели. Заш лєм, ми єдна фамелия на терену. Барз значне почитовац и бавячох зоз другей екипи. Без огляду чи зме победзели на стетнуцу чи нє, на концу ше вше треба поздравиц, прето же то, насампредз, лєм бависко.

Як ше ношиш зоз прициском на терену?

И. Д: Тераз ше зоз прициском ношим цалком нормално. Богате искуство и вельке число одбавених стретнуцох на моїм боку. Пред дзешец роками, кед сом вошол до першого тиму, було досц тензиї пред каждим стретнуцом. Вше сом роздумовал чи будзем бавиц, як ше укажем на терену, чи нє погришим можебуц. Медзитим, шицко ше то зоз роками меня.

Кельо ци важна публика на стретнуцох?

И. Д: Без огляду чи бешедуєме о професийним фодбалу чи нє, найлєпше кед ше стретнуце бави на домашнїм терену, понеже дома маш потримовку навиячох. Мушим повесц же ми маме барз вирних навиячох хтори нас провадза у каждим колє, без огляду чи бавиме на домашнїм терену чи нє. Кед видзиме познати твари на трибинох, такой нам лєгчейше бавиц та ше вец и намагаме же бизме були цо лєпши и же бизме анї їх нє розчаровали.

Ярня часц сезони почала. Як ши потераз задовольни зоз потерашнїм бавеньом Бачки и цо думаш, як закончице сезону?

И. Д: У перших трох колох у ярнєй часци сезони сом нє бавел, бо сом бул на Занзибару. Бавел сом у остатнїх двох. У пейцох одбавених стретнуцох, маме штири побиди и на єдним стретнуцу зме страцели и мушим повесц же сом особнє задовольни, а думам же и бавяче зоз тиму тиж задовольни. Помали нам ше приблїжую чежши кола, бо будземе бавиц зоз екипами хтори на висших позицийох на таблїчки, алє то нє муши значиц нїч. Ми затераз пияти на таблїчки, а на концу сезони обчекуєм же будземе голєм на штвартим месце, бо знам же ми то можеме. Лєм нам хиби ище кус дзеки, а цо ше дотика нашого тима, вон єден од наймоцнєйших у нашей лиґи.

Маш даяки гоби, кед нє бешедуєме о фодбалу?

И. Д: Барз любим бавиц шах, а у остатнїм чаше барз любим и танцовац, окреме reggaeton и afrobeats музику.