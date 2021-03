ШИД – На конкурсу „Потримайме STEM образованє у штреднїх школох“ хтори реализовали Фондация Ана и Владе Дивац и НЦР фондация у сотруднїцтве зоз Министерством за образованє, науку и технолоґийни розвой и Центром за промоцию науки, вибрани дзевец штреднї школи у Сербиї.

Медзи нїма и Технїчна школа „Никола Тесла “ у Шидзе, як и школи у Беоґрадзе, Зренянину, Нишу, Шабцу и Крушевцу, а опредзелєни вкупно 3,5 милиони динари.

