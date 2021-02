Формована Комисия за финансованє програми „Помоц у лїченюˮ

КУЛА – У шветочней сали Скупштини општини Кула штредком тижня отримана схадзка Комисиї за запровадзованє поступку розподзельованя средствох зоз буджету Општини Кула за финансованє програми Помоц у лїченю.

За предсидателя Комисиї поставени Милинко Джувер, представнїк гуманитарного Здруженя 1000 за 1000, док други члени, представителє установох як – Дом здравя Кула, Центер за социялну роботу општини Кула, Червени криж Кула, Здруженя за помоц МНРО и Општинскей управи Кула.

На схадзки догварене же програма финансованя будзе залапйовац малолїтни дзеци котрим помоц у лїченю нєобходна. Вимоги ше буду посилац Центру за социялну роботу, а потим ше будзе сходзиц Комисия.

Пенєж ше будзе виплацовац у єднократним виносу, а вкупна сума хтору Општина Кула опредзелєла зоз буджету за тоти наменки виноши 2 милиони динари.

Фахово и административно-технїчни роботи за потреби Комисиї будзе окончовац Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општинскей управи Кула.

Здогаднїме, початком мешаца, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич стретнул ше зоз Милинком Джувером пре лєпшу координацию зоз гражданами хторим нєобходна помоц у лїченю, дзе догварене формованє Комисиї за розподзельованє буджетских средствох, на чиїм чолє будзе Джувер.

