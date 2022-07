Фотоґрафиї войни у України

БЕОҐРАД – Инициятива младих за людски права у сотруднїцтве зоз Амбасаду України у Сербиї, пондзелок 25. юлия, у просторийох Нєвладових орґанизацийох у Беоґрадзе отворела виставу фотоґрафийох „Поздрав з України”. То була источашнє нагода же би ше означело 150 днї од початку руско–українскей кризи.

На вистави виложени 20 фотоґрафиї на хторих документовани, висликовани, воєни дїйства у тей держави. Отвераюци виставу з минуту цихосци амбасадор України у Сербиї Володимир Толкач гварел же фотоґрафиї шведоча о пошлїдкох страшней русийскей аґресиї на Україну. Як надпомнул, фотоґрафиї лєпше од гоч хторого слова указую резултати воєних дїйствох и насампредз гуторя прецо их мушиме вєдно застановиц.

На отвераню вистави, медзи другима, присуствовали амбасадор ЗАД у Сербиї Кристофер Хил и шеф Делеґациї ЕУ у Сербиї Емануел Жиофре.

Нєпоштредно пред отвераньом опрез просторийох, дзе була вистава, назберала ше прорусийски ориєнтовани гражданє хтори ношели слику предсидателя Русиї Владимира Путина и русийску заставу, а зоз касетофона пущали русийски писнї теди кед Толкач отверал виставу. У хвильки кед поволал присутних на минуту цихосци чуц було русийску шпиванку хтору амбасадор Толкач прекоментаровал: „Руси нам нє даю анї же бизме дали почесц жертвом так як треба”.

