Фундамент диялоґа и плурализма

НОВИ САД – Прейґ Зум платформи вчера отримана Конференция на тему „Явне информованє на язикох националних меншинох у фокусу запровадзованя Медийней стратеґиї”.

Конференцию орґанизовала Новинско-видавательна установа „Руске слово, з вельку потримовку Мисиї ОЕБС у Републики Сербиї и Нєзависного здруженя новинарох Сербиї и Нєзависного дружтва новинарох Войводини.

На сходзе було бешеди о значносци информованя на язикох националних меншинох. Бешеди и дискусия зоз тей конференциї вшелїяк же буду значни у дефинованю Медийней сттратеґиї, як и пакету законских предписаньох у обласци информованя на меншинских язикох. На другей сесиї бешедоване о Интерним етичним кодексу хтори иницировал и реализовал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа

Медзи учашнїками Конференциї у єдней хвильки було 77 учашнїкох, медзи хторима були амбасадор и шеф Мисиї ОЕБС-а Ян Брату, державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, окремна совитнїца у Министерстве култури и информованя Ґордана Предич, як и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, секретар Таня Арва Планчак, директор нашей Установи др Борис Варґа и представнїки других националних совитох, меншинских медийох и еснафских здруженьох.

По законченю конструктивней дискусиї виробени Нарис заключеньох у хторих прецизоване же треба пренайсц можлївосци за стимулованє информованя на меншинских язикох, запровадзиц мониторинґ медийней продукциї прейґ компетентних целох, а кед ше укаже же модел финансованя медийох у Войводини оптимални – треба го применїц на териториї цалей Републики Сербиї.

По питаню Интерного етичного кодексу, заключеня були у напряме дефинованя ясних гранїцох и одношеньох медийох и националних совитох титуларох снователя, дефинованя санкцийох у случайох нєпочитованя одряднїцох Кодекса, запровадзованя трипартитних целох хтори буду провадзиц почитованє Кодекса, управних одборох и других орґанох управяня.

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