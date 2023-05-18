Хакуна матата як способ живота

Обидвойо зме вчас постали свидоми же живот лєци, же тото цо ше после спомина то нє тото каждодньове, алє хвильки кед ше очи заблїщели, шерцо возбудзено дуркало, слова нє були потребни, чувства були достаточни. Вельо заєднїцки памятки – вельке богатство.

Зоз любови спрам нашого, руского, у обидвоїх ше народзела жажда виглєдовац и упознац цо вецей розлични култури, традициї и способи живота, а зоз любови ґу природи и авантуристичного духу дотхнуц цо вецей природни красоти.

Путованє на Занзибар було нашо свадзебне путованє, так же було окремне „на квадратˮ. Обидвойо зме першираз дорушели африцке тло и купали ше у Индийским океану, пробовали сок зоз маракуї, цукрового наду и учели ше бешедовац свахили, язик котри хасную локални людзе.

Природу того острова нє мож описац зоз словами, або дочаровац зоз сликами, но, попробуйме – били писок мегки як мука, просто це наганя же биш ше шейтал боси, чиста блядо-белава вода котра у далєкосци дорушує нєбо, соль на скори, краткотирваци лєтни дижджи, чисти воздух, нєзвичайно червени заход слунка… Острово нєвельке, зоз сиверу на юг ше на авту сцигує за даяки два годзини, а зоз востоку на заход за 40 минути, та зме дзечнє обишли шицко цо нам дахто спомнул. Нунґви плажа, на сиверней часци, була наш дочасови дом, док нам облюбена була Кендва, на котру дополадня могло сцигнуц пешо, шейтаюци ше коло води, алє ше вечар мушело врациц на чамцу, понеже вода закривала кажду дражку и шицок писок. Тото цо характеристичне за Занзибар, то праве барз виражена плима и осека. На сиверу нє нательо обачлїве, алє на востоку и югу острова, дзе и плажа Падє котру зме нащивели, вода просто сцека опрез очох, нательо ше поцагнє же ше по даскельо годзини вообще нє мож купац… Алє теди океан укаже шицки красоти котри чува, шицки корали, коритка, морски гвизди и їжики котри ше находза у його глїбинох.

Людзе зоз Занзибару твердза же кед ше найдзе червени корал, треба го ношиц зоз собу у кишенки, прето же приноши щесце, а нам ше то и удало! Научели зме як ше пестую присмачки як цо ванелия, попер, цимет, куркума, пахняци гвоздзичок и на яки способ их мож хасновац як лїк и за котри хороти, а тиж так и же ананас рошнє зоз жеми, банани єст вельо файти, у рижних фарбох и велькосцох и же найсмачнєйши праве тоти найдробнєйши. Вельку радосц нам принєсло друженє зоз велькима коритнявками, од котрих найстарша ма 196 роки, алє ша, вец анї нє чудне же ше так любя гласкац, кед ше их гласка по 100 роки!



Но, заш лєм, попри природней красоти того острова, африцкей кухнї и локалних специялитетох, нас освоєли людзе котри там жию. Вредни, розположени, услужни, любопитлїви людзе, ище вше злучени зоз природу, як и ошмихи на дзецинских тварох кед им подаруєш балон, лабдочку, бомбону або однєшеш вифарбйованку и масни печаци. Жени наисце ноша вельки кошари на главох и так себе помагаю же би попреношели цо вецей продукти одразу, крашнє рисую зоз кану, знаю виплєсц вшелїяки варґочики и подобне, док з єдним оком меркую на дзеци котри бегаю по плажи. Хлопи звичайно задлужени за предавальнї и обезпечованє скоро, та шицкого цо туристи можу задумац, часто їх предавальнї рухоми, змесцени у хусточки привязаней за хрибет и кед укажеш интересованє, гоп – предавальня опрез тебе, сувенири, фиґурки и прикраски поскладани, а цена ше виписує з палїчку по писку. И гей, фодбал то живот! Кед дахто почнє бавиц фодбал на плажи, шицки предавальнї ше такой зохабя там дзе остатнїраз були отворени и почина праве правучке фодбалске змаганє! Каждодньово зме приповедали и з людзми зоз Масаи племена, вони старобивателє и єдини котрим дошлєбодзене бивац на простору националних паркох Африки медзи животинями. Ище вше, кед ше сцу оженїц, муша назберац коло 15-25 крави и тарґовиц зоз оцом будуцей супруги, можу мац вецей жени, маю свойо характеристични танци коло огня, специфичне облєчиво по хторим их мож препознац, ловя дзиви животинї за покарму…



До образованя ше мало уклада, просто худоба людзох наганя же би починали робиц од дзецинства. Основна школа обовязна, алє учительох єст мало. У школи нєт струї, крейди, дзецом часто хиби школски прибор, по штверо шедза у лавки, а найменше оддзелєнє чишлї 78 школярох. Алє, кажде хто це стретнє нашмеяно здравка: „Джамбо!“ и потим кричи: „Хакуна матата! Поле, поле!“, цо би ше могло преложиц як – без бриґи, уживай и лєм помали, шицко сцигнєш, дай себе часу! Бо, без огляду на почежкосци пре худобство, вони цалком позитивни, стално нашмеяни и ошлєбодзени од виволаньох модерного швета, нє патра на годзинку, жию у терашнєй хвильки и задовольни су зоз малима стварами, так же нєсвидомо опоминали и нас най ше здогаднєме як мало достаточно же би чловек бул щешлїви! Прави су учителє живота, рушаюци од тих наймладших!

Остатнї вечар зме обидвойо пожадали врациц ше на тото острово щесца ище дараз и дали себе обецунку же ше то и зисци, шерца нам були виполнєни зоз упечатками, а думки пущали филм нових памяткох хтори зме глїбоко урезали до свойого паметаня, намагаюци ше запаметац кажду интересантну дробнїцу котру нам тото путованє принєсло.

И були зме свидоми, Занзибар – путованє за паметанє!