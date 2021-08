Хаос у обисцу – хаос у глави

Наш живот то наш дом – гвари Мария Парокаи зоз Нового Саду, фенґ шуи практичар. Углавним зме шицки чули за тоту прастару китайску схопносц, алє ю ридко хто и применює. Прето ту фенґ шуи практичаре, як Мария, хтори унапрямую тих хтори сцу направиц гармонию медзи собу и своїм окруженьом

Мария закончела шейсц модули на єдним беоґрадским фенґ шуи институту, а тераз єй ище остало одбранїц дипломску роботу. Виприповедала нам як ше заинтересовала за тот нєкаждодньови фах.

– Keд дзеци почали ходзиц до оводи, була сом сама и нє дало ми мира, нє сцела сом шедзиц дома, бо то барз нє любим и вообще сом ше так нє видзела. Роздумовала сом цо бим могла почац робиц, а же би ме то и виполньовало, и же бим могла буц пошвецена дзецом, односно, же бим могла робиц з дому. На интернету сом цалком случайно нашла тот институт. Тирва коло два роки. До теди сом лєм чула за фенґ шуи, нє знала сом вельо о нїм, алє ме барз прицагло. Ходзела сом до Беоґраду, дзе зме мали преподаваня, а и дома зме мали обовязки – приповеда Мария.

НАПРАВИЦ МЕСТА ЗА НОВУ ЕНЕРҐИЮ

Фенґ шуи то склад нєба и жеми. То єдна цала енерґия, хтору треба ускладзиц зоз окруженьом, гоч дзе да зме. То и здравє, любов, робота, забава… нє лєм простор и ствари – толкує наша собешеднїца. Мария гвари и же нє постої совершени дом, алє вше мож шицко ускладзиц.

– Мам консултациї зоз клиєнтами коло нарисох їх дома, анализи… Найлєпше кед можем пойсц до їх обисца, алє тераз пробуєм чи то мож робиц и онлайн. Перше ше детально ушорює дом же би ше направело места за нову енерґию, а кед то поробя, роби ше нарис и унапрямує цек енерґиї. Рушам од уходу и видзим дзе маю препреченя, цо нє добре, поменям и вибалансуєм. На основи дачийого датума народзеня вирахуєм енерґетске число, бо кажде ма добри напрями за спанє. Вец на основи того намесцам хто би дзе требал спац. Найважнєйши ми нарис, так же фенґ шуи практичар муши знац и рисовац, и прето зме на тим институту мали досц преподаваня и зоз архитектом. Шицко остава медзи нами, бо я на основи нарису видзим цали живот єдней фамелиї, як ше складаю, дзе проблем… Єдноставно, хижа ми сама бешедує, вона жива, а шицко остава у мурох. Так як кед войдземе до дачийого обисца и чувствуєме даяку енерґию. Барз любим роботу з людзми, а окреме ме радує кед ми поведза же сом им помогла – припознава Мария.

ОДПУЩ – ДОПУЩ

Праве прето же люби роботу з людзми, же є отворена, комуникативна, люби дзелїц свойо знанє, Мария направела профил на Инстаґраму Фенґ шуи зоз Марию (Feng Shui sa Marijom), хтори з часом претворели и до малого онлайн бизнису.

– Наисце верим же кед дзелїш свойо знанє, же ше воно дуплує. Закончела сом и курс за Инстаґрам, а тераз сом на академиї за Инстаґрам, дзе нас єст 300, а шицко идзе онлайн. Од моєй менторки шицко и почало, вона ми була, як ше гвари, витор до хрибта, а єй супруг нам робел брендинґ, односно як нам ма випатрац цали профил, же бизме мали якишик свой печац. Учиме як дац вредносц тому, витвориц добри одношеня з людзми хтори нас провадза, приблїжиц их ґу себе же би нам верели. Тераз прейґ Инстаґраму робим и програми на хтори ше заинтересовани приявюю. У авґусту то програма „Одпущ – Допущ”. Ту робим з людзми на нарисох їх хижи, алє перши и найважнєйши крочай же би вони наисце сцели пременку у своїм живоце и же би були порихтани поробиц шицко цо им задам. То барз важне, бо робиме на детальним ушорйованю дома, розчисцованю шицких стварох хтори им вецей нєпотребни. То таки ствари, як гвариме, за нє дай боже. Найгорше так повесц, бо вец чекаме праве таку енерґию, а таки ствари у фенґ шуию нє сцеме. Мешачно примам осмерих на програму, понеже ше каждому сцем пошвециц и детально прейсц шицки крочаї – гвари Мая и визначує же зна же ше велїм чежко одвоїц од даєдних стварох, гоч и чувствуєме же су нам вецей нєпотребни. Медзитим, кед ше то пороби – одпущи, чловек теди як нови.

– Кед нам гаос дома, гаос нам и у глави. Зоз тим розчисцованьом правиме места и за нову енерґию, нови случованя. Кед зме нагромадзени зоз стварами, нїч нове нам нє може присц. Наприклад, и кед нам дахто дацо подарує, а нам ше то нє пачи, чуваме ствари лєм пре других, а нє требало би. Кажда ствар енерґия и преноши ю на нас. Сущносц буц окружени зоз стварами хтори любиме, так як и з людзми. Треба „очисциц” свой дом, а приклад того и кед ше у нас пошвеца обисца зоз швецену воду – надпомина вона.

Майова цильна ґрупа на Инстаґраму то углавним жени од 25 рокох, лєбо аж и вецей, та дас по 40, алє знова, гвари, нєт правила. Мала консултациї и зоз особами зоз иножемства.

– Явяю ше шицки хтори глєдаю цошка нове, цо приноши пременку. Кед зме нєзадовольни, цошка нам хиби, вше ше цошка нєдобре случує у нашим живоце, у ствари, вельо од того руша праве з дому. Же биш бул инфлуенсер, треба видвоїц вельо часу, треба мац идеї и буц креативни. Муши ше буц розположени, мотивовац, освидомиц у дачим тих цо це провадза, а цо найважнєйше, муши ше мац континуитет, буц активни и присутни кажди дзень. Я и далєй шицко робим сама, бо сом ище на початку, док даєдним други водза профили. Мушим провадзиц цо нове на Инстаґраму, нєпреривно учиц, а думам же ту нєт конца. Ище нє кажде отворени за таки приступ. Да сом нє мала менторку, чежко же бим почала зоз тим, бо потримовка барз важна, алє и кед видзиш же ше и другим удало посцигнуц тото до чого и ти вериш и знаш же можеш. Лєм треба часу – поручує Мария.

МEНЄЙ СТВАРИ, МЕНЄЙ ПОРАЄНЯ

Мария гвари же кед сцеме буц задовольни и напредовац у живоце, мушиме почац од детального ушорйованя обисца.

– Наприклад, кед тримаме даєдни шмати у орманє и чекаме же их раз облєчеме, док схуднєме, лєбо подобне, громадзиме ствари и то подсвидомо дїйствує на нас. Требало би мац цо менєй ствари, тераз ше досц и бешедує о минимализме, бо кед маме мало ствари, нє може нам буц гаос у обисцу. Кажда ствар ма свой животни вик и намену. И я мушим ище на тим робиц – совитує Мария.

