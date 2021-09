ШИД – По словох директора Дома здравя др Крсти Куреша, на подручу општини Шид дати 13.949 першей дози вакцини, 13.373 другей и 962 трецей дози вакцини процив вируса корона.

Вчера дати 19 „файзерово“ и дзевец „синофармово“ вакцини, а без приявйованя на шлєбодно єст „файзеровей“, „синофармовей“ и „спутнїковей“ вакцини.

Спрам податкох нєдзелї, на подручу општини призначени 123 активни случаї вируса корона, а пред тижньом их було 65.

