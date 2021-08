ШИД – Спрам податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, хтори вчера сообщела локална самоуправа, на подручу општини Шид хвильково єст 27 активни случаї вируса корона.

Як ше наводзи, то значне пороснуце позитивних, бо пред тим були призначени три активни случаї, а од початку пандемиї, на подручу општини 1.680 особи ше похорели од вируса корона.

