ШИД – Як сообщела локална самоуправа, а спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу општини Шид хвилькво єст 223 активни случаї вируса корона.

Од початку пандемиї вкупно було 684 хори особи, а Општински штаб за позарядово ситуациї поволує гражданох же би ше притримовали епидемиолоґийних мирох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)